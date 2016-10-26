У японских берегов горит тайваньское рыболовное судно

В Тихом океане в 510 километрах от берега после столкновения с другим судном горит тайваньская рыболовная шхуна Chin Chun. Об этом сообщает агентство Kyodo.

На его борту находятся 52 человека, о пострадавших и жертвах информации пока нет. Также нет никаких данных о судне, с которым столкнулся Chin Chun.

Японские береговые службы получили сигнал бедствия в восточном направлении от города Мияко префектуры Иватэ. К горящему судну направлен спасательный катер.