Афганская «Джоконда» арестована за подделку документов

Федеральным агентством по расследованию (FIA) Пакистана арестована Шарбат Гулу, «Джоконда афганской войны», чья фотография была опубликована в 1985 году на обложке журнала National Geographic. Об этом информирует газета Dawn со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Она обвиняется в получении поддельного удостоверения личности. Если вина будет доказана, женщине грозит тюремное заключение на срок от 7 до 14 лет и штраф от трех до пяти тысяч долларов.

Трое сотрудников Национального управления по вопросам баз данных, выдавшие ей подделку, объявлены в розыск.

Следствие утверждает, что в 2015 году Гулу в сопровождении двух мужчин, которых она назвала сыновьями, покинули Афганистан. Источник издания утверждает, что на самом деле она родила двух дочерей и двухлетнего сына. Родственники женщины, которым показали ее «сыновей», не смогли опознать их по фотографиям.

ООН признало кризис афганских беженцев крупнейшим в мире. В настоящее время в Пакистане проживет более 3 млн афганцев, половина из них не зарегистрирована.

Имя афганской Моны Лизы стало известно только через 17 лет после опубликования одной из самых знаменитых фотографий ХХ века. Встретившийся с ней фотограф Стив МакКарри заявил, что сразу узнал свою модель, ведь ее глаза остались такими же незабываемыми.