Афганская «Джоконда» арестована за подделку документов

Федеральным агентством по расследованию (FIA) Пакистана арестована Шарбат Гулу, «Джоконда афганской войны», чья фотография была опубликована в 1985 году на обложке журнала National Geographic. Об этом информирует газета Dawn со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Она обвиняется в получении поддельного удостоверения личности. Если вина будет доказана, женщине грозит тюремное заключение на срок от 7 до 14 лет и штраф от трех до пяти тысяч долларов.

Трое сотрудников Национального управления по вопросам баз данных, выдавшие ей подделку, объявлены в розыск.

Следствие утверждает, что в 2015 году Гулу в сопровождении двух мужчин, которых она назвала сыновьями, покинули Афганистан. Источник издания утверждает, что на самом деле она родила двух дочерей и двухлетнего сына. Родственники женщины, которым показали ее «сыновей», не смогли опознать их по фотографиям.

ООН признало кризис афганских беженцев крупнейшим в мире. В настоящее время в Пакистане проживет более 3 млн афганцев, половина из них не зарегистрирована.

Имя афганской Моны Лизы стало известно только через 17 лет после опубликования одной из самых знаменитых фотографий ХХ века. Встретившийся с ней фотограф Стив МакКарри заявил, что сразу узнал свою модель, ведь ее глаза остались такими же незабываемыми.

Once Nat Geo famed Afghan girl Sharbat Gula arrested in fake Pak CNIC case.Inquiry against 3 NADRA official underway pic.twitter.com/G6ITyf5kiP