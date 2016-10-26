ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в Нижнем Новгороде

Запрещенная в России группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за стрельбу по сотрудникам полиции в Нижнем Новгороде, сообщает в твиттере SITE Intel Group — провайдер интернет-ресурсов джихадистов.

Инцидент произошел 23 октября в нижегородском жилом комплексе «Цветы». Полиция решила проверить документы у людей, находившихся в легковой машине. Те открыли стрельбу по полицейским.

Сотрудники полиции, как сообщали в ФСБ, ответным огнем убили нападавших. Погибли двое подозреваемых в терроризме. О том, пострадали ли сотрудники полиции, не сообщалось.