Россия отозвала запрос на дозаправку «Адмирала Кузнецова» в Испании

Российские власти отозвали запрос об остановке авианосца «Адмирал Кузнецов» в испанском городе Сеута для дозаправки и пополнения запасов. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на посольство РФ в Испании.

Ранее сообщалось, что власти Испании пересмотрят разрешение России на дозаправку и стоянку авианосца в испанском порту Сеута в случае, если выяснится, что группа ВМФ РФ направляются к берегам Сирии для боевых операций.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил озабоченность из-за возможного нанесения ударов с авианосца, однако, подчеркнул, что страны альянса имеют право самостоятельное решать, снабжать ли горючим иностранные корабли.