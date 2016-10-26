Альметьевск назван стартап-столицей России 2017

На Московском международном форуме инновационного развития «Открытые инновации 2016» подведены итоги голосования на звание стартап-столицы России 2017. Победителем стал город Альметьевск, четвёртый по численности населения и значимости город Татарстана, набравший больше всего голосов.

Голосование «Стартап-столица России», организованное Фондом «Сколково», проходило с 4 по 24 октября в рамках самого масштабного роуд-шоу институтов развития Startup Tour. Из 22530 человек, принявших участие в голосовании на сайте Стартап тура, 4578 проголосовали за Альметьевск, сделав его абсолютным лидером голосования. Второе место занял Тольятти. В пятерку лидеров также вошли Курск, Астрахань и Казань.

Цели конкурса, как и главные цели Стартап тура, – развитие в регионах культуры технологического предпринимательства, поиск новых проектов и новых ниш для партнерства участников «Сколково» с региональным бизнесом. Конкурс был также запущен, чтобы оценить заинтересованность регионов в стартап-туре и активность местного сообщества.

Ренат Батыров, Генеральный директор Технопарка «Сколково», обратил внимание на интерес и инициативу, проявленные представителями многих российских городов: «В ходе голосования мы набрали более 20 000 голосов, активность проявили представители 207 городов России! Мы, честно говоря, и не ожидали, когда задумывали этот конкурс, что регионы проявят такую заинтересованность! В середине голосования вырвался вперед Альметьевск, в итоге за него было отдано больше всего голосов. Мы поздравляем первую «Стартап-столицей России» с победой, и рады, что в Альметьевске такое активное сообщество заинтересованных в развитии города и бизнеса людей!»

Стартап-столица получает ряд преференций – она принимает у себя стартап-тур, все конкурсанты из этого города получают приглашение на Startup Village, а победители конкурса из стартап-столицы смогут бесплатно приехать в Москву, получить персональные менторские сессии от топ-менеджеров «Сколково», принять участие в акселерационных программах «Сколково», РВК и других партнеров. Один из этапов Open Innovations Startup Tour пройдет в Альметьевске 16 и 17 марта 2017.

Айрат Хайруллин, Глава Альметьевского муниципального района, подтвердил готовность города стать новой технологической Стартап-столицей – 2017: «У нас есть интеллектуальный потенциал, взят курс на развитие инновационных технологий, мы нацелены на реальный результат и это – возможность вывести на новый уровень развития технологическое предпринимательство в нашем регионе».

Глава района отметил, что особая ставка делается на образовательные проекты: совместно с АСИ планируется открытие детского технопарка «Кванториум», развиваются образовательные проекты в области IT, 5000 школьников прошли обучение в экспериментальном проекте «Дай5!», а его лидеры приняли участие в Startup Village-2016 в «Сколково». «Также в Альметьевске был создан Шелест Венчурз – первый в мире микровенчурный ангельский фонд, созданный школьником для инвестирования в стартапы других школьников», – подчеркнул Айрат Хайруллин.

В этом году конкурс на звание стартап-столицы России проходил впервые, но планируется, что он будет ежегодным.

Рейтинг городов по итогам голосования (TOP-20). Жирным шрифтом выделены города, где в 2017 пройдет региональный этап стартап-тура.