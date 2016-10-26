Семь стран СНГ начали масштабную тренировку сил ПВО

На территории России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана началась масштабная тренировка объединенной системы ПВО. Об этом сообщил Центр управления Воздушно-космическими силами РФ в Московской области.

«В 8 часов утра (мск) 26 октября более 130 командных пунктов и пунктов управления различного уровня семи государств-участников СНГ приступили к отработке задач по совершенствованию взаимодействия органов управления объединенной системы противовоздушной обороны СНГ», — говорится в сообщении.

В тренировке задействовано около 100 самолетов истребительной, бомбардировочной, штурмовой и дальней авиации семи стран-участниц учений.

Военнослужащие отработают действия при нарушении воздушного пространства и государственных границ условным противником, угоне самолета, а также при оказании помощи экипажам воздушных судов, терпящих бедствие. Также будут проведены взаимные маневры по определению воздушных судов-нарушителей.