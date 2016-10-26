Песков опроверг использование Сурковым почты

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что помощник президента РФ Владислав Сурков не пользуется электронной почтой. В Кремле ознакомились с приписываемыми Суркову письмами с почтового ящика в интернете, которые взломали и опубликовали хакеры. Об этом пишет «Интерфакс».

«Ознакомились (с опубликованной взломщиками информацией). Любопытный документ. Могу сказать: это не он (Сурков). Более того могу добавить: он не пользуется электронной почтой. Вообще», — заверил Песков и добавил, что «кто-то изрядно попотел, верстая этот документ».

Представитель Кремля рассказал об ограничениях в использовании электронной почтой, предусмотренных для сотрудников администрации президента РФ.

«Существует закон о государственной тайне, согласно которому мы обязаны следовать очень строго регламентированному режиму при работе со сведениями и информацией, которая составляет государственную тайну и которая относится к той или иной квалификации гостайны. Вот это то, что регламентировано, то, что связано с ответственностью вплоть до уголовной, а все остальное никак не регламентируется», — подчеркнул Песков.

Ранее телеканал «112.Украина» распространил информацию о взломе почты Суркова хакерской группировки «Киберхунта». Якобы в раскрытых данных упоминается «план по дестабилизации общественно-политической ситуации на Украине».

