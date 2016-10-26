Подозреваемый во взятках экс-мэр Таллина тайно уехал в Москву

Лидер Центристской партии Эстонии, отстраненный от должности мэра Таллина Эдгар Сависаар, мог тайно отправиться в Москву. Об этом сообщает агентство Delfi со ссылкой на ближайшее окружение Сависаара.

Также в редакцию Delfi один из читателей прислал фотографию, где политик запечатлен у перрона Балтийского вокзала в Таллине.

По данным источника, сейчас Сависаар находится в российской столице.

В пресс-службе его партии заявили, что не знают о поездке своего председателя в Москву.

Как сообщает «Интерфакс», 5 ноября состоится съезд Центристской партии, на котором может быть избран ее новый лидер.

В сентябре 2015 года Сависаара и еще шесть человек заподозрили в получении взяток.

30 сентября 2015 года он был отстранен от должности мэра Таллина на время следствия.