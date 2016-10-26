В Тольятти студента поймали по пути в Сирию к террористам ИГ

Студента Тольяттинского государственного университета задержали при попытке влиться в ряды террористов «Исламского государства» (организация запрещена в РФ). Об этом сообщает Tlt-room.ru.

Спецоперацию провели сотрудники управления ФСБ России по Самарской области.

Студента 18 или 19 лет завербовали в начале октября. Вербовщик работал с ним через интернет. Он агитировал студента приехать в Сирию, чтобы пройти обучение в лагере и начать воевать на стороне террористов. Студенту купили два авиабилета на рейсы Самара — Москва и Москва — Стамбул.

Завербованный был задержан 18 октября. В настоящее время он сознался в своих намерениях и помещен под арест.