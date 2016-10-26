26 октября 2016, 11:54
Москва вошла в топ-10 лучших городов мира
Столица России впервые вошла в топ-10 лучших городов мира по версии путеводителя «Лучшие путешествия - 2017» от Lonely Planet. Москва заняла 9 место в списке. Об этом пишет The Los Angeles Times.
Полный список топ-10 лучших для путешествия городов:
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Бордо, Франция;
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Кейптаун, ЮАР;
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Лос-Анджелес, США;
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Мерида, Мексика;
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Орхид, Македония;
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Пистоя, Италия;
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Сеул, Южная Корея;
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Лиссабон, Португалия;
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Москва, Россия;
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Портленд, США.
Lonely Planet также представила топ-10 самых привлекательных для туристов стран. Рейтинг возглавляет Канада. Далее идут Колумбия, Финляндия, Доминика, Непал, Бермудские острова, Монголия, Оман, Мьянма и Эфиопия.
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