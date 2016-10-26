Москва вошла в топ-10 лучших городов мира

Столица России впервые вошла в топ-10 лучших городов мира по версии путеводителя «Лучшие путешествия - 2017» от Lonely Planet. Москва заняла 9 место в списке. Об этом пишет The Los Angeles Times.

Полный список топ-10 лучших для путешествия городов:

Бордо, Франция; Кейптаун, ЮАР; Лос-Анджелес, США; Мерида, Мексика; Орхид, Македония; Пистоя, Италия; Сеул, Южная Корея; Лиссабон, Португалия; Москва, Россия; Портленд, США.

Lonely Planet также представила топ-10 самых привлекательных для туристов стран. Рейтинг возглавляет Канада. Далее идут Колумбия, Финляндия, Доминика, Непал, Бермудские острова, Монголия, Оман, Мьянма и Эфиопия.