Трамп обвинил Клинтон в создании препосылок для Третьей мировой войны

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью агентству Reuters выразил уверенность в том, что план Хиллари Клинтон по урегулированию ситуации в Сирии приведет к Третьей мировой войне.

По его мнению, создание бесполетной зоны и зоны безопасности на земле для защиты мирного населения в Сирии может вызвать конфликт с Россией, которая имеет ядерное оружие.

Трамп подчеркнул, что в Сирии США воюет не с запрещенной в РФ группировкой «Исламское государство» (ИГ), а с президентом Башаром Асадом.

«Не надо фокусироваться на Сирии, надо фокусироваться на ИГ. Вы не воюете просто в Сирии, вы воюете с Сирией, Россией, Ираном», — сказал​Трамп.

Республиканский кандидат также сообщил, что не понимает, как Клинтон собирается вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, если постоянно «демонизирует» его во время предвыборной кампании.

