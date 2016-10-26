Виктор Бут переведен на общий режим тюремного заключения

Гражданин России Виктор Бут, который отбывает 25-летний срок заключения в тюрьме Мэрион (штат Иллинойс, США) по обвинению в незаконной торговле оружием, переведен из одиночной камеры спецблока для особо опасных преступников и террористов на общий режим содержания. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на жену бизнесмена Аллу Бут.

«Мне сообщил об этом американский адвокат (Альберт Даян), позднее Виктор сам позвонил домой и подтвердил эту информацию, перевод состоялся 25 октября», — рассказала супруга заключенного.

Алла Бут отметила, что Даян представлял интересы ее мужа в суде в 2012 году, который проходил в Нью-Йорке.

«Он (адвокат) взял на себя обязательства добиться перевода из специального блока для террористов в обычную камеру, для прохождения всех бюрократических препон понадобилось четыре с половиной года», — подчеркнула она и добавила, что этот перевод намеренно тормозили.

Бут объяснила, что общий режим позволит Виктору Буту совершать прогулки, звонить, получать передачи, играть в футбол и посещать мастерские.

«Психологически и физически Виктор полностью готов к переводу на общий режим заключения, он уже должен быть в новой камере, сегодня ночью я узнаю подробности», — подытожила она.