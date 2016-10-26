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26 октября 2016, 10:03
банковский сектор РПЦ

СМИ узнали возможного санатора банка РПЦ

Банк «Пересвет»
Банк «Пересвет»
фото: dp.ru

Банк «Пересвет», крупнейшим акционером которого с долей в 49,7% является РПЦ, может быть либо санирован, либо лишен лицензии. По данным источников «Коммерсанта», наиболее вероятна санация кредитной организации Всероссийским банком развития регионов (ВБРР).

По их словам, при санации будет использован механизм bail-in, при котором требования корпоративных кредиторов к банку конвертируются в его акции.

Сейчас идут переговоры между ЦБ, Агентством по страхованию вкладов, владельцами банка и его крупнейшими кредиторами, пишет издание.

Газета отмечает, что пока неясно, коснется ли bail-in владельцев облигаций, этих ценных бумаг банк РПЦ выпустил почти на 30 млрд рублей. Среди купивших облигации «Пересвета» банки РСХБ, ФК «Открытие», Связь-банк, Совкомбанк и Бинбанк.

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