26 октября 2016, 17:33
Главред «Ведомостей» объявила об отставке
Главный редактор газеты «Ведомости» Татьяна Лысова заявила совету директоров издания, что она намерена покинуть свой пост. Как пишут «Ведомости», это произойдет в марте следующего года.
Лысова мотивировала решение об уходе личными обстоятельствами. «У меня дети школьники, и большую часть их жизни они видели маму только по утрам и по выходным. Это плохо и для них, и для меня. Давно пора уделять им больше внимания, пока оно им еще нужно», – заявила она.
По словам главреда издания, отставка является «исключительно ее инициативой, для которой нет никаких внешних или внутрикорпоративных причин».
В настоящее время кандидатуры на пост главреда газеты еще не обсуждались.
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