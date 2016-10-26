Суд подтвердил приговор Леониду Волкову за потасовку с журналистом Lifenews

Приговор оппозиционеру Леониду Волкову по делу о потасовке с журналистом телеканала Lifenews вступил в силу. Такое решение принял Новосибирский областной суд, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката активиста.

Волков должен выплатить штраф в 30 тысяч рублей за «воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста».

Оппозиционер оспаривал в областном суде решение Центрального суда Новосибирска от 31 августа.

Ранее Волков говорил, что будет обжаловать приговор вплоть до Европейского суда по правам человека. При этом он отмечал, что «в нынешних реалиях такой приговор является фактически оправдательным».

17 июля 2015 года Волков схватил за руку журналиста Lifenews Александра Поступинского, который пришел вместе с группой «Национально-освободительного движения» к оппозиционерам. Участники группы НОД выкрикивали оскорбления в адрес оппозиции, а журналист пытался прорваться к лидеру незарегистрированной «Партии прогресса» Алексею Навальному. Волков его не пускал. Видео инцидента доступно на YouTube.