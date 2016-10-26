Volkswagen выплатит в США рекордную компенсацию

По решению суда Сан-Франциско немецкий концерн Volkswagen выплатит американским автовладельцам 14,7 млрд долларов. Это самая крупная сумма компенсаций, когда-либо выплаченная автопроизводителями в США, пишет The Wall Street Journal.

Слушание дело было связно с дизельным скандалом. Около 10 млрд долларов пойдет на выкуп 475 тысяч машин с дизельным двигателем объемом 2 литра или ремонт уже приобретенных в соответствии с американскими экологическими стандартами. Помимо этого, каждый автовладелец получит компенсацию в размере от 5,1 до 10 тысяч долларов. Volkswagen также внесет в природоохранные фонды около 4,7 млрд долларов.

Отзыв автомобилей начнется в ноябре 2016 года и продлится до сентября 2018 года.

Скандал вокруг машин немецкого концерна разразился в сентябре 2015 года, когда стало известно, что Volkswagen устанавливал на своих автомобилях с дизельными двигателями компьютерные программы, которые во время проверок занижают показатели выброса вредных веществ. По данным самой компании, подделка результатов тестирования коснулась 11 млн машин по всему миру.

В апреле 2016 года стало известно, что Volkswagen выплатит 1,2 млрд долларов компенсации пострадавшим от скандала автодилерам США.