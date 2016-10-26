Минкульт Чечни проследит за стрельбой на свадьбах

И.о. министра культуры Чеченской Республики Хож-Бауди Дааев на ведомственном совещании сообщил, что будут создаваться специальные рабочие группы для пресечения нарушений и соблюдения национальных традиций на свадьбах. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на копию распоряжения.

«Будут созданы специальные рабочие группы, представители которых будут присутствовать на свадьбах в общественных местах и следить за тем, как соблюдаются требования к традиционной свадьбе. Если они будут замечать какую-то несоответствующую нашему менталитету форму одежды или неподобающие движения в танце, будут это пресекать», — сообщил агентству представитель ведомства.

На совещании Минкульта Чечни Дааев подчеркнул, что свод правил поведения уже распространен по городским ресторанам, и жители республики ознакомлены с порядком проведения традиционных культурно-массовых мероприятий. Тем не менее, все еще часто встречаются неподобающая форма одежды и исполнение национального танца, стрельба и появление в нетрезвом виде.