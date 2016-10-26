Wikileaks выложила 19-ю часть переписки главы штаба Клинтон

Некоммерческая организация Wikileaks обнародовала очередную, 19-ю часть похищенной переписки Джона Подесты — главы предвыборного штаба кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон.

Об этом сообщается на сайте Wikileaks.

В одном из писем от 20 декабря 2015 года говорится о сотрудничестве компании Apple с властями США и о том, что компания передает данные о пользователях правоохранительным органам.

«Пожалуйста, имейте в виду, что Apple продолжит работу с правоохранительными органами», — писала вице-президент Apple по охране окружающей среды Лиза Джексон.

Ранее в штабе Клинтон подтверждали подлинность опубликованных документов.