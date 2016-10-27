«Аэрофлот» начнет летать в Крым на Sukhoi Superjet 100

Авиакомпания «Аэрофлот» с 20 января 2017 года откроет ежедневные рейсы по маршруту Сочи — Симферополь, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение представителя авиаперевозчика.

Отмечается, что полеты будут выполняться на российских ближнемагистральных пассажирских самолетах Sukhoi Superjet 100. В свою очередь, представитель Минтранса РФ сообщил «Интерфаксу», что маршрут Сочи — Симферополь будет внесен в перечень субсидируемых пассажирских направлений.

В сентябре появилась информация о переговорах российских властей с «Аэрофлотом» об организации регулярного авиасообщения между Сочи и Симферополем. Государство пообещало авиаперевозчику поддержать субсидиями рейсов полеты по этому направлению.

В мае 2015 года Государственная авиационная служба Украины выписала России штрафы примерно на 22,4 млн долларов «за нарушение воздушного пространства Украины». Крым и Севастополь власти Украины считают «временно оккупированной территорией». «Аэрофлот» за полеты в Крым был оштрафован 9,2 млн долларов.