Импорт алкоголя в Россию сократился вдвое из-за смены акцизных марок

Поставки алкоголя в Россию резко сократились в третьем квартале 2016 года из-за перехода на акцизные марки нового образца, пишет в четверг газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные таможенной статистики.

Издание ссылается на данные таможенных статистик, согласно которым импорт рома снизился на 61,4%, виски — на 41%, столовых вин — на 25,6%, а игристых вин — на 13,4%. Поставки вермутов и ароматизированных вин упали почти вдвое. При этом по итогам первого полугодия 2016 года, поставки виски увеличились на 2,1%, импорт рома – на 34,9%, «тихих вин» – на 10,1%

Участники рынка объясняют сокращение импорта нехваткой акцизных марок нового образца. С 1 июля импортеры должны были получать марки нового образца, но процесс их выдачи был налажен лишь в конце лета. Президент виноторговой компании Simple Максим Каширин подтвердил изданию, что многие компании марки нового образца смогли получить только в начале сентября.

Ранее, в конце июня, «Коммерсантъ» сообщал, что поставки импортного алкоголя в Россию могут прекратиться из-за нехватки акцизных марок. На то время издание располагало информацией, что новые марки не были напечатаны из-за того, что не был проведен конкурс на выбор подрядчика. Между тем, участники рынка прогнозируют рост импорта иностранного алкоголя в четвертом квартале 2016 года.