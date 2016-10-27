СМИ анонсировали первые санкции Евросоюза по Алеппо

В ближайшие часы власти Евросоюза введут санкции в отношении десяти граждан Сирии, которых считают причастными к кризису в Алеппо, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников издания, некоторым членам правительства Сирии, военным руководителям и бизнесменам, связанным с режимом президента Сирии Башара Асада, грозит заморозка активов и запрет на въезд в страны Евросоюза.

Фамилии указанных лиц не приводятся.

Напомним, 26 октября в СМИ появились сообщения, что американский Белый дом обсуждает новые санкции, чтобы принудить Россию отказаться от операции в сирийском Алеппо.

25 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о беспокойстве из-за того, что корабельная авианосная группа РФ, включая крейсер «Адмирал Кузнецов» «может быть использована как база для новых ударов по Алеппо».