Минобороны раскрыло виновников обстрела школы в Алеппо

Официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков заявил, что боеприпасы — мина и снаряд, переделанный из газового баллона, — были выпущены по школе в Алеппо из восточной части города, контролируемой боевиками, передает «Интерфакс».

По словам генерала, в последнее время боевики в Сирии в целом нарастили интенсивность обстрелов западных районов Алеппо, контролируемых сирийским правительством.

Напомним, удар по школе был нанесен в разгар занятий, в результате погибли трое учеников, еще десять получили ранения.

Кроме того, ЮНИСЕФ сообщает об обстреле 27 октября двух других сирийских школ — в восточном Алеппо и городе Дума. В ООН уточнили, что в общей сложности в текущем месяце атакам подверглись пять школ в Сирии.

Накануне ЮНИСЕФ сообщал о 28 жертвах авиаудара по школе, находящейся в сирийской провинции Идлиб. Минобороны РФ утверждает, что в том районе во время инцидента находился беспилотник США, а МИД Франции, напротив, обвинил в ударе Россию. Это обвинение опровергла официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.