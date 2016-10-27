Россия анонсировала досрочную ликвидацию химического оружия

В декабре 2017 года Россия уничтожит последний химический боеприпас в рамках обязательств о полном отказе от химоружия, передает «Интерфакс».

«Мы на следующий год завершим уничтожение запасов химического оружия в декабре. Решение принято, решение подписано», — заявил в интервью агентству начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия генерал-полковник Валерий Капашин.

По словам собеседника, в настоящее время уничтожение химоружия в России осуществляется только на одном объекте — в поселке Кизнер в Удмуртии. При этом в июле 2015 года Капашин сообщал, что Россия уничтожила уже 90% запасов этого вида оружия массового поражения.

В свою очередь, ранее начальник объекта в Кизнере Юрий Новойдарский прогнозировал, что последний объект по уничтожению химоружия в поселке завершит утилизацию отравляющих веществ в декабре 2018 года.

Конвенция по химическому оружию, предусматривает запрет на производство, разработку, обладание, хранение, передачу и использование этих боеприпасов Россия подписала в январе 1993 года. На то время в стране было задекларировано около 40 тысяч тонн отравляющих веществ. В декабре 2002 года началось их уничтожение.

В октябре 2016 года Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело в отношении гендиректора компании «Экрос-Инжиниринг» по подозрению в хищении средств, выделенных на ликвидацию химического оружия,