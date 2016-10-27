Чичваркин повинился за переписку с Сурковым

Российский бизнесмен Евгений Чичваркин в своей странице в Facebook написал, что ему «стыдно» за переписку с помощником президента Владиславом Сурковым, опубликованную украинскими хакерами.

В частности, речь идет о черновике рецензии Чичваркина на книгу Владислава Суркова, которую он опубликовал под псевдонимом Натан Дубовицкий.

«Мне очень стыдно за свою переписку с Владиславом Юрьевичем Сурковым, которую вскрыли украинские хакеры. Я в течение двух недель был не в состоянии выдавить из себя два связных слова по поводу небольшой, но актуальной книги про то, как чувствует себя бизнесмен, уехавший в Лондон», — написал он.