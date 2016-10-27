Bloomberg рассказал об обсуждении холодной войны в клубе «Валдай»

В рамках работы XIII ежегодного Международного дискуссионного клуба «Валдай», который проходит в Сочи, участники заседания обсуждают широкий круг вопросов, в частности о смягчении последствий напряженной обстановки на внешнеполитической арене. В дискуссии говорилось о возможном возвращении холодной войны. Об этом пишет Bloomberg.

По информации агентства, предоставленной анонимным чиновником, при обсуждении инцидента с авианосцем США и истребителями РФ на Черном море один из участников встречи прокомментировал событие фразой «Они это заслужили». В ответ на это заявление российский лидер Владимир Путин сказал: «Вы что, сошли с ума?».

Обращая внимание на слова президента, председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов подчеркнул, что они выражают позицию главы государства не прибегать к радикальным решениям проблемных ситуаций. Лукьянов отметил, что несмотря на то, что в последнее время «атмосфера изменилась», российская сторона «все еще готова разъяснить ситуацию» в случае готовности собеседника ее слушать.

Агентство пишет, что «новая холодная война» начинает выглядеть очень похожей на старую. Участники клуба выражают серьезную обеспокоенность относительно существующего риска начала холодной войны между США и Россией.