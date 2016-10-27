Суд подтвердил решение об УДО Александра Емельяненко

В пресс-службе Борисоглебского районного суда Воронежской области сообщили, что суд подтвердил решение об условно-досрочном освобождении бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. Об пишет ТАСС.

«Суд принял решение об удовлетворении ходатайства Емельяненко об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания еще 17 октября. Его никто не обжаловал, завтра в первой половине дня мы передадим постановление в колонию для дальнейшего исполнения», — заявил пресс-секретарь суда Виктор Лысенко и отметил, что Емельяненко уже можно считать освобожденным.

Ранее СМИ распространили информацию об условно-досрочном освобождении спортсмена. Однако адвокат Емельяненко Кахабер Долбадзе сообщил, что подзащитный еще находится в колонии.

Напомним, 19 мая 2015 года суд приговорил Емельяненко к 4,5 годам заключения в колонии общего режима и штрафу в 50 тысяч рублей за насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей — своей домработницы, а также за похищение ее паспорта.