В Дагестане объяснили требование к журналистам отчитаться об аккаунтах в соцсетях

Министерство печати и информации Дагестана назвало ошибочным истолкованием сообщения ряда СМИ о том, что дагестанских журналистов обязали отчитываться об аккаунтах в соцсетях. Соответствующее сообщение 27 октября размешено на сайте ведомства.

«Письмо Мининформа было разослано в целях определения сотрудников, наиболее активно представленных в социальных сетях, чтобы поручить им вести официальные страницы изданий в соцсетях», — говорится в официальном заявлении министерства.

В пресс-службе ведомства отметили, что информация об аккаунтах журналистов нужна для «повышения эффективности присутствия СМИ в социальных сетях», а не для контроля за ними. «Какой-либо ответственности за непредоставление данных о сотрудниках, отказавшихся предоставить информацию об аккаунтах, не предполагалось», — подчеркивается в сообщении.

27 октября издание «Коммерсантъ» сообщило о том, что министра печати и информации Дагестана Бурлият Тоболатов обязал сотрудников государственных СМИ предоставить информацию о своих аккаунтах в соцсетях. Соответствующее распоряжение было разослано 20 октября всем государственным СМИ в республике. Информацию о его получении «Коммерсанту» подтвердили в нескольких редакциях газет республики.