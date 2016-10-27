Дагестанских журналистов обязали отчитываться об аккаунтах в соцсетях

Власти Дагестана обязали сотрудников государственных СМИ предоставить информацию о своих аккаунтах в соцсетях, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст распоряжения министра печати и информации республики Бурлият Тоболатову.

Соответствующее распоряжение было разослано 20 октября всем государственным СМИ в республике. Информацию о его получении «Коммерсанту» подтвердили в нескольких редакциях газет республики.

В тексте документа говорится, что редакции обязаны «предоставить информацию об аккаунтах руководителей и сотрудников в сети интернет в соответствии с формой, указанной в приложении». В министерстве пояснили, что сбор этой информации проводится «в целях организации мониторинга подведомственных министерству учреждений в социальных сетях».

«Коммерсантъ» со ссылкой на данные министерства печати республики уточняет, что к подведомственным СМИ относятся телекомпания «РГВК Дагестан», информационное агентство с таким же названием, 16 газет, шесть журналов, радиостанция «Страна гор», три издательства и предприятие «Дагпечать».

В настоящее время требование закона предоставлять информацию о личных страницах в интернете относится к госслужащим и претендентам на госслужбу, но не к журналистам. В министерстве по печати и информации Дагестана «Коммерсанту» не смогли прокомментировать распоряжение.

В свою очередь, инициативу дагестанских властей раскритиковали председатель Союза журналистов РФ Всеволод Богданов и глава президентского Совета по правам человека (СПЧ), секретарь Союза журналистов Михаил Федотов. По словам последнего, подобное требование является ограничением свободы СМИ.