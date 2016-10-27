В Карачаево-Черкесии задержали подозреваемого в убийстве судьи

В Карачаево-Черкесии по подозрению в убийстве судьи Малокарачаевского районного суда Руслана Боташева задержан местный житель, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя регионального управления СКР Сергея Шуваева.

Как отметил собеседник, задержанный мужчина пояснил, что совершил убийство из неприязненных отношений к Руслану Боташеву. В настоящее время продолжается допрос подозреваемого.

В свою очередь, агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что врагов и недоброжелателей у убитого в Карачаево-Черкесии судьи Руслана Боташева не было. «Он был очень общительным человеком, на наличие врагов или угроз он не жаловался», — сказал собеседник агентства.

Ранее по факту этого убийства возбуждено уголовное дело по статье 295 УК РФ («Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие») и по статье 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

Убийство Руслана Боташева произошло в селе Первомайское 27 октября около 11:30. Убийца расстрелял судью из нарезного оружия, когда тот сел за руль автомобиля. Боташев возглавлял суд Малокарачаевского района с 1997 года.