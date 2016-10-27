Минобороны сообщило о беспилотнике США в районе удара по школе в Идлибе

Минобороны РФ зафиксировало американский разведывательно-ударный беспилотник в сирийской провинции Идлиб, где 27 октября была совершена атака на школу, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя оборонного ведомства Игоря Конашенкова.

«Для проверки информации ЮНИСЕФ об авиаударе в среду по школе в населенном пункте Хасс (провинция Идлиб) российским военным ведомством тщательно проанализированы данные всех средств объективного контроля воздушной обстановки северной части Сирии. В среду 26 октября ни один самолет ВКС России в данный район не заходил. Это абсолютный факт», — цитирует агентство слова официального представителя Минобороны.

Игорь Конашенков также заявил, что видеокадры якобы нанесенного по школе удара, опубликованные в ряде зарубежных СМИ, являются склейкой из более десяти отрезков, снятых с различным разрешением в разное время суток. «Сегодня утром в данный район был направлен российский беспилотный летательный аппарат для проведения детальной аэрофотосъемки населенного пункта Хасс. Как видно на фотографии с российского БПЛА, никаких повреждений крыши школы или воронок от взрыва авиабомб в прилегающем к школе районе, нет», — подчеркнул представитель российского оборонного ведомства.

Ранее 27 октября официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что российские вооруженные силы не причастны к атаке на школу в Идлибе. При этом она пообещала, что в ближайшее время Минобороны РФ изучит все материалы по удару и выпустит на этот счет официальное заявление.