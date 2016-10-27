В Италии зафиксировано третье за сутки сильное землетрясение

Волна сильных подземных толчков наблюдается в центральной части Италии. Сейсмическая активность там не прекращалась всю минувшую ночь. Национальный институт геофизики и вулканологии Италии сообщает о более 70 зарегистрированных толчков магнитудой от 2,5 до 3,5 и выше. Об этом опубликована информация в его Twitter.

Наиболее сильными были три подземных толчка. Первое землетрясение магнитудой 5,4 произошло в центральной Италии 26 октября в 20:11 московского времени. Очаг находился на глубине 9 километров в провинции Мачерата области Марке.

В 22:18 московского времени был зарегистрирован второй сильный подземный толчок, там же. Магнитуда составила 5,9.

Третье сильное землетрясение магнитудой 4,6 произошло около полуночи, при этом, небольшие толчки продолжались всю ночь.

В 6:19 и 6:50 московского времени зарегистрированы еще два сильных толчка магнитудой 4,1 и 5,5 соответственно.

В результате землетрясения наблюдаются разрушения в ряде населенных пунктов страны. Сотни людей провели минувшую ночь в автомобилях. Сообщается об одном погибшем и о пострадавшем ребенке.