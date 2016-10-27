МИД Франции возложил ответственность за атаку в Идлибе на Россию и Сирию

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро заявил, что в бомбардировке школы в сирийской провинции Идлиб виновата Россия или сирийская правительственная армия, передает Reuters.

«Кто несет ответственность? В любом случае это не оппозиция, потому что для сбрасывания бомб нужны самолеты. Это либо сирийцы, либо русские. Это еще одна демонстрация ужасов этой войны, которая является войной против сирийского народа», — сказал Эйро. По его словам, атака является грубым нарушением международного гуманитарного права.

Ранее в четверг официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что российские вооруженные силы не причастны к атаке на школу в Идлибе. При этом она пообещала, что в ближайшее время Минобороны РФ изучит все материалы по удару и выпустит на этот счет официальное заявление.

В МИД России также отметили, что к расследованию этой трагедии должны срочно подключиться все международные институты, правозащитные и общественные организации.

В свою очередь, постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин назвал «ужасными» сообщения об ударе по школе в сирийском Идлибе.

27 октября Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил об атаке на школу в провинции Идлиб. В результате погибли 22 ученика и шесть учителей. По оценке наблюдателей, это была «самая смертоносная атака на школу со времен начала войны пять лет назад».