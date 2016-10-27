СМИ узнали об освобождении Александра Емельяненко по УДО

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко окинул колонию по условно-досрочному освобождению (УДО), сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

19 мая 2015 года Александр Емельяненко был приговорен к 4,5 годам заключения и штрафу в 50 тысяч рублей за насильственные действия сексуального характера и похищение паспорта потерпевшей. По версии следствия, в ночь на 3 марта прошлого года Емельяненко принуждал свою домработницу употребить наркотики, изнасиловал ее, после чего похитил из ее сумочки паспорт. Боец утверждал, что девушка сама согласилась на сексуальную связь.

Адвокат потерпевшей Александр Карабанов на своей странице в Facebook подтвердил эту информацию и выразил надежду, что Емельяненко извлек правильные уроки из непростой ситуации.