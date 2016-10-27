Эмодзи войдут в коллекцию нью-йоркского Музея современного искусства

Первый набор символов эмодзи выставят в Музее современного искусства в Нью-Йорке, сообщает Neva Room.

Коллекцию, содержащую 176 различных изображений, американский музей MoMA получил в дар от известного японского оператора связи NTT docomo, предложившего пользователям клавиатуры с анимированными смайликами одним из первых. В наборе находятся картинки, изображающие эмоции, животных, погоду, цифры и другие подвиды.

«Эти скромные шедевры дизайна размером 12х12 пикселей стали основой для зарождения нового визуального языка», – заявил специалист отдела архитектуры и дизайна музея Пол Голлоуэй.

В 2010 году эмодзи, ранее использовавшиеся только в пределах Японии, были включены в основной стандарт кодирования символов Юникод, что привело к быстрому распространению анимированных картинок во всех странах мира. В следующем году они стали доступны для пользователей устройств от корпорации Apple. В музее пообещали в скором времени представить полную выставку, посвященную развитию эмодзи как языка общения. Первый набор смайликов появился в 1999 году.