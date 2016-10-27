Неверов посоветовал Минфину не пугать россиян новыми налогами

Секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов посоветовал Министерству финансов РФ сосредоточиться на реализации майских указов президента, а не придумывать новые налоги, передает «Интерфакс».

«Прежде чем пугать людей, обсудите свои предложения с парламентом, который принимает решения. Работайте, создавайте условия для развития реального сектора экономики. <…> Нужно сосредоточиться на этой работе, а не на том, как бы обложить налогами вклады граждан», — цитирует агентство слова Сергея Неверова, который также является заместителем председателя Госдумы.

26 октября заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что Минфин рассматривает вариант налогообложения части банковских депозитов. Замминистра при этом подчеркнул, что Минфин пока не придумал, как выполнить предложение президента Владимира Путина и отказаться от налогообложения купонов по облигациям.

Позже в тот же день Алексей Моисеев пояснил, что Минфин не разрабатывает законопроект «по налогообложению любых депозитов». Он добавил, что этот вопрос не обсуждается сейчас в правительстве в целом.