Евросоюз расширил санкционный список по Сирии

Совет Европейского союза ввел санкции против еще 10 граждан Сирии, среди которых есть высокопоставленные военные и чиновники, подозреваемые в связях с режимом президента Башара Асада. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба Совета.

Как пояснила пресс-служба организации, сирийцы, в отношении которых введены ограничения, несут ответственность за репрессии в отношении гражданского населения Сирии.

Таким образом, теперь под европейскими санкциями находятся 217 сирийцев и 69 юридических лиц в Сирии. Физическим лицам запрещено въезжать на территорию Евросоюза, а их счета в ЕС заморожены. Компаниям из «черного списка» запрещено осуществлять торговлю нефтью, в их отношении введены ограничения на инвестиции, экспорт оборудования и технологий, которые могут быть использованы для осуществления репрессий в стране. Юридическим лицам также запрещено покупать оборудование и технологии для мониторинга и перехвата интернет- или телефонной информации. Кроме того, в ЕС заморожены активы сирийского Центрального банка,

Эти меры были продлены в мае 2016 года и теперь будут действовать до 1 июня 2017 года. Как отмечается в сообщении Евросовета, ЕС остается привержен идее ручного урегулирования конфликта в Сирии.

Европейский совет является высшим политическим органом Евросоюза. Он состоит из глав государств и правительств стран-членов ЕС. Членами Евросовета являются также его председатель и глава Еврокомиссии.