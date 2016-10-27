Боевики ИГ казнили десятки иракских силовиков около Мосула

Около иракского города Хаммам аль-Алил боевики запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в ходе отступления казнили несколько десятков заложников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местных политиков.

Почти все жертвы являются захваченными в ближайших населенных пунктах полицейскими и военнослужащими правительственной армии.

Курдский политик Хошияр Зебари сообщил, что три дня назад были казнены по меньшей мере 65 человек. Он также сообщил, что террористы начали брать заложников после того, как на подконтрольной им территории стали вспыхивать восстания в поддержку иракских войск.