Мемория. Роберт Фальк

27 октября 1886 года родился художник Роберт Фальк

Личное дело

Роберт Рафаилович Фальк (1886 – 1958), родился в Москве. В 1902 году закончил Петропавловское реальное училище. В 1902–1905 годах учился в студии Константина Юона, затем у Ильи Машкова. В 1905 году поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где учился у Абрама Архипова, Леонида Пастернака, Аполлинария Васнецова, а на старших курсах – у Валентина Серова и Константина Коровина. В 1910 году совершил поездку в Италию.

В 1910 году Фальк принял участие в московской выставке «Бубновый валет», после проведения которой возникло одноименное художественное объединение, куда вместе с ним вошли Илья Машков, Петр Кончаловский, Аристарх Лентулов, Александр Куприн и другие художники. В последующие годы Фальк участвовал во всех выставках «Бубнового валета», а также в выставках объединения «Мир искусства» (1911 – 1917, 1921, 1922). В 1911 году посетил Финляндию.

В 1918 – 1921 годах Роберт Фальк работал в Московской коллегии по делам искусттвава и художественной промышленности отдела изобразительных искусств Наркомата просвещения РСФСР. Он стал одним из организаторов Государственных свободных художественных мастерских (1918), был там преподавателем. Позднее мастерские вошли в состав ВХУТЕМАСа (впоследствии – ВХУТЕИН), Фальк занимал там должность декана художественного факультета. Проработал там до 1928 года.

В 1928 году Роберт Фальк отправился в командировку во Францию «для изучения классического наследия». Он побывал в Берлине, на Корсике, в Бретани, Нормандии и Провансе. В Париже он прожил до 1938 года. Там были созданы такие его работы, как «Портрет Л. М. Эренбург» (1933-34), «Больная» (1935), «Парижанка» (1936). Выставлялся в основном в частных галереях, иногда в Салоне Независимых, Салоне Тюильри и Осеннем салоне (1928).

В первые годы после возвращения в СССР Роберт Фальк участвовал в выставках и работал в театрах. В 1939 году состоялись две его персональные выставки. В 1941 году после начала войны Фальк эвакуировался в Башкирию, затем в Среднюю Азию. Он занимался живописью, преподавал в средней школе историю, географию и немецкий язык, затем стал работать Узбекском художественном техникуме в Самарканде и в эвакуированном Московском художественно-промышленном училище. Среднеазиатские пейзажи составили яркую страницу в творческом наследии Фалька: «Золотой пустырь. Самарканд», «Регистан», «У хауса. Самарканд» и другие.

В послевоенные годы оказалось, что творчество Роберта Фалька не соответствует сложившимся к тому времени канонам советского изобразительного искусства. Неоднократно художника критиковали, обвиняя в формализме, упадничестве, и «уходе от проблем советского народа». До конца жизни Роберт Фальк практически не выставлялся, продолжая рисовать для себя и показывать работы исключительно приватным образом. До конца 1940-х годов преподавал в Московском институте прикладного и декоративного искусства.

Роберт Фальк умер 1 октября 1958 года в Москве.

Чем знаменит

Автопортрет на фоне окна. 1916

Выдающийся художник, соединивший в своем творчестве идеи модерна и авангарда. Роберту Фальку принадлежат картины различных жанров, но наибольшую известность получили выполненные им портреты и пейзажи. Несмотря на ограниченные возможности выставлять свои работы, Фальк повлиял на многих художников, даже не бывших его непосредственными учениками. В поздние годы Роберт Фальк стал, по сути, одним из предтеч «неофициального искусства».

О чем надо знать

Значительно менее известны работы Роберта Фалька в качестве театрального художника. Он был один из самых ярких художников еврейского театра на идише своего времени - оформил спектакли в ГОСЕТе (Государственном еврейском театре): «Ночь на старом рынке» по И.Л. Перецу, 1925; «Путешествие Вениамина III» М. Мойхер-Сфорима, 1927; «Соломон Маймон» М. Даниэля, 1939–1940; «Испанцы» М. Лермонтова, 1940–1941; «Леса шумят» А. Барта и Г. Линькова, 1947).

Среди работ художника в других театрах спектакли «Лгун» (К. Гольдони, Театр имени Моссовета, 1940), «Лев на площади» (И. Эренбург, Государственный московский камерный театр 1948) «Только правда» (Ж.П. Сартр, Театр сатиры, 1955–1956).

Прямая речь

«У Фалька любой живописный знак – мазок, линия, сгусток краски на холсте, расположение пятна или объема на плоскости или в пространстве – полон значения, семиотичен. … В истории отечественной художественной культуры были периоды, когда влияние Роберта Рафаиловича Фалька выступало как неоспоримый факт, его присутствие (и после смерти) становилось стимулом живописного прогресса, своеобразным катализатором творческого движения».

Дмитрий Сарабьянов

«…Писателю потребовались бы тома, чтобы рассказать о своем герое, а Фальк этого достигает цветом: лицо, пиджак, руки, стена — на холсте клубок страстей, дум, пластическая биография». Пожалуй, «пластическая биография» — определение, наиболее соответствующее концепции фальковских портретов. Он сам как-то на вопрос, почему все его портреты написаны анфас, ответил: "Да ведь профиль — это то, что дано человеку от природы, а фас есть результат того, что жизнь сделала с человеком или он сам сумел из себя сделать..."»

Илья Эренбург «Люди, годы, жизнь»

«Дверь нам открыл сам художник. Он очень немолод. Темные волосы сильно тронуты сединой. Лицо значительное, выразительное, но болезненно-бледное, взгляд какой-то отрешенный. В мастерской прохладно. Фальк в темной поношенной одежде: свитер, куртка, шарф. Помещение мастерской изначально предназначено для художников. Мастерская просторная, с застекленной крышей, но стекла покрыты слоем пыли. А на стене яркие картины — портреты и натюрморты. Сразу бросается в глаза, что в них важна насыщенность цвета и отсутствует четкая линия формы. Форму создает цвет. Холсты повсюду — прислонены к стене, положены на длинные узкие столы. <…> Он начал ставить на мольберт картины. Показывал по периодам. Старых работ не было. Самые ранние — парижские картины, этюды конца 1920-х. Показывал молча, как-то механически. <…> Началась Москва, потом Самарканд, опять Москва. Многие московские пейзажи — явно виды сверху. Не московские дворики, а виды на крыши, купола. Городские дали. Сарра Дмитриевна объяснила, что Фальк любит писать с балконов. Коллекционирует балконы знакомых. — «А у вас нет балконов?» — неожиданно спросил Фальк».

Из воспоминаний Кены Видре

«Фальк вернулся из Парижа, где он жил с 1928 года, в Москву в 1938-м, но глядя на его «Автопортрет в красной феске», написанный через 20 лет, в 1957 году, зритель-читатель конца XX века не может не вспомнить писаный в 1930-е годы роман Булгакова, ночной разговор в психиатрической клинике, момент, когда Мастер показывает собеседнику-поэту знак своей избранности, ермолку, сшитую для него Маргаритой. Судьба человека и судьба искусства тут сливаются. В конце 1960-х годов советские люди сумели прочесть роман «Мастер и Маргарита», становились известны и поздние портреты Роберта Фалька. Психологическая насыщенность, обилие литературных ассоциаций, призыв к понимаю жизни, как Фатума, стоящего за спиной человека, придавали портретам Фалька трагическую глубину».

Нона Степанян «Искусство России XX века»

8 фактов о Роберте Фальке

Отец художника, присяжный поверенный Рафаил Александрович Фальк, был также шахматистом и популяризатором шахмат, одним из пионеров шахматной журналистики в России. Он был редактором шахматных отделов ряда газет, в том числе «Курьер», «Утро России», «Москауэр дойче цайтунг», которые были ценными источниками информации для русских шахматистов начала XX века.

В 1909 году, чтобы вступить в брак с Елизаветой Потехиной, Роберт Фальк крестился и принял имя Роман (после революции снова взял свое прежнее имя).

Фальк долгое время прожил в знаменитом Доме Перцовой на углу Курсового переулка и Соймоновского проезда. На четвертом этаже дома находилась его мастерская.

Большая коллекция графических работ Роберта Фалька хранится в Казани, в Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан.

Ангелина Щекин-Кротова, искусствовед и жена Роберта Фалька, называла его вместе с Александром Куприным и Василием Рождественским «тихими бубновыми валетами», в противовес «громким бубновым валетам» – Кончаловскому, Машкову и Лентулову.

В 1949 году Роберт Фальк, опасаясь ареста, решил сохранить от возможной конфискации сделанный им портрет Соломона Михоэлса. Для этого художник замазал портрет масляной краской. Через несколько лет Фальк смыл краску и подарил портрет вдове Михоэлса.

Живопись Фалька, которая уже после смерти художника была представлена на выставке «30 лет Московского союза художников» (1962–1963), подверглась официальному разгрому. Позднее его выставки проходили в Ереване (1965), Москве (1966), Новосибирске (1967, 1978), Таллине (1967), Алма-Ате (1969, 1979), Челябинске (1979), Тбилиси (1979). Большая персональная выставка художника была проведена 1981 году в Государственном музее изобразительных искусств.

В 1981 году была издана книга «Фальк Р.Р.: Беседы об искусстве; Письма; Воспоминания о художнике».

Материалы о Роберте Фальке

Статья о Роберте Фальке в русской Википедии

Статья о Роберте Фальке в «Электронной еврейской энциклопедии»

Роберт Фальк на сайте Artsait.ru

Статья о Роберте Фальке в энциклопедии «Кругосвет»

Роберт Фальк на сайте Государственной Третьяковской галереи

Роберт Фальк на сайте Русский Авангард