Из Севастополя в Турцию завтра отправится первый паром за год

Пресс-служба правительства Севастополя сообщила о решении городской администрации возобновить прерванное около года назад паромное сообщение с Турцией, передает РИА Новости.

В сообщении говорится, что все необходимые документы уже оформлены, а погодные условия позволяют начать паромную переправу. «Это дополнительные возможности для загруженности Севастопольского морского порта», — пояснили в пресс-службе.

Первый паромный рейс между Севастополем и турецким городом Зонгулдак состоится 28 сентября, его выполнит паром «Варяг».

Напомним, паромное сообщение между Севастополем и Турцией было прекращено в ноябре 2015 года, когда глава Крыма Сергей Аксенов заявил о прерывании контактов республики с Турцией и призвал жителей отказаться от поездок туда.