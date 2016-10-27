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27 октября 2016, 15:57
гражданская авиация Крым Украина

Киев оштрафовал российские авиакомпании на 28 млн долларов за полеты в Крым

Самолет «Аэрофлота»
Самолет «Аэрофлота»

Государственная авиационная служба Украины оштрафовала российские авиакомпании на 721,236 млн грн (около 28 млн долларов) за полеты в Крым, сообщает УНИАН со ссылкой на представителей ведомства.

«Украина начислила российским авиакомпаниям, нарушавшим украинское законодательство и осуществлявшим полеты в Крым, 721,236 млн грн штрафов», — сообщил собеседник. В службе подчеркнули, что в настоящее время ни один из штрафов не был погашен.

Представитель ведомства также отметил, что в отношении российской компании «Аэрофлот» открыто более 1 тысячи судебных дел за организацию авиасообщения по маршруту Сочи – Симферополь.

Ранее в четверг стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» с 20 января 2017 года откроет ежедневные рейсы по маршруту Сочи — Симферополь. Полеты будут выполняться на российских ближнемагистральных пассажирских самолетах Sukhoi Superjet 100. Отмечалось, что маршрут Сочи — Симферополь будет внесен в перечень субсидируемых пассажирских направлений.

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