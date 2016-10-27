Росавиация проверит крупнейшего в РФ чартерного авиаперевозчика

В связи с участившимися случаями задержки рейсов крупнейшего российского чартерного перевозчика AZUR Air Росавиация приняла решение провести проверку авиакомпании. Об этом пишет «Интерфакс».

Провести проверку было решено после очередной задержки рейса, который перенесли более чем на 42 часа. Речь идет о рейсе Екатеринбург — Камрань (Вьетнам), на который были зарегистрированы 336 человек, включая 33 ребенка. По информации Росавиации задержка была вызвана неисправностью воздушного судна авиакомпании AZUR Air.

«Авиакомпания произвела замену самолета и только сегодня в 12 дня приступила к выполнению полета. По предварительным данным, авиакомпания не смогла своевременно предоставить резервный борт, чтобы сократить время задержки до минимума и надлежащим образом исполнить свои обязательства перед пассажирами», — рассказали в ведомстве.

Росавиация вызвала гендиректора AZUR Air для выяснения причин случившегося. Отмечается, что компанию также проверят на выполнение правил по обслуживанию пассажиров в случае длительных задержек рейсов.

AZUR Air (до конца 2014 года «Катэкавиа») — крупнейшая российская чартерная авиакомпания. Выполняет чартерные рейсы по договорам с российскими туроператорами из 30 городов РФ в страны юго-восточной Азии, Индию и Доминиканскую республики и ряд других.