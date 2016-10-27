Осужденный по «болотному делу» Алексей Гаскаров вышел на свободу

Алексей Гаскаров, осужденный по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве в мае 2012 года, вышел на свободу. Об этом в четверг радиостанции «Эхо Москвы» сообщила его супруга Анна.

Гаскаров покинул исправительную колонию номер 7 в Тульской области около 10:00 по московскому времени. По словам его супруги, после выхода на свободу бывший заключенный, в первую очередь, будет заниматься поиском работы.

В апреле 2013 года Алексей Гаскаров был приговорен к 3,5 года колонии общего режима по обвинению в применении насилия в отношении представителей власти. Срок он отбыл полностью.

В июне этого года Тульский суд отказал Гаскарову в условно-досрочном освобождении (УДО), учтя наличие у него двух взысканий. При этом отмечалось, что в целом, колония дала заключенному положительную характеристику: он трудился в колонии, принимал участие в общественной деятельности, а также получил специальности «электромонтажник» и «электрогазосварщик».