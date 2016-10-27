СМИ узнали о возможности выпуска iPhone 8 в стекле и трех размерах

Компания Apple рассматривает возможность выпуска в следующем году трех вариантов iPhone 8, отличающихся диагональю экрана (4,7 дюйма, 5 дюймов и 5,5 дюйма), передает Nikkei Asian Review со ссылкой на осведомленный источник.

Варианты с диагональю 4,7 и 5,5 являются традиционными для смартфонов Apple, а вот появления варианта с диагональю 5 дюймов в линейке не ожидалось. Кроме того, источник утверждает, что старшая версия iPhone будет оснащена изогнутым OLED-дисплеем, а остальные модели — LCD-экраном.

Фронтальные панели и задние крышки для айфонов выпускают Biel Crystal Manufactory и Lens Technology. Предполагается, что и те, и другие детали будут изготовлены из стекла.

Напомним, в будущем году Apple отметит 10-летие со дня выхода первого iPhone. Многие эксперты считают, что к юбилею компания произведет полный редизайн айфона с добавлением новых функций.

Между тем на днях корпорация впервые за последние полтора десятилетия отчиталась о падении годовой выручки и прибыли.