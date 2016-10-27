Ученые впервые за 500 лет вскрыли Гроб Господень

В храме Храме Воскресения Христова в Иерусалиме археологи подняли мраморную плиту на предполагаемом месте погребения Иисуса Христа. Соответствующая видеозапись появилась на YouTube.

Подняв плиту, установленную в 1555 году, археологи обнаружили внизу множество камней.

Археологические работы проводятся ради множества исследований. Принимающий участие в работах археолог Фредрик Гиберт из Национального географического общества заявил, что им с коллегами «еще предстоит много научных исследований, но в конечном счете мы сможем увидеть и узнать, какой была оригинальная поверхность камня, на котором три дня покоилось тело Христа».

В Евангелии говорится, что после смерти тело Христа поместили в одной из высеченных в горе погребальных пещер.