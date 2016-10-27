Жертвами авиаудара по школе в Сирии стали 28 человек

О гибели 22 детей и 6 преподавателей во время авианалета на сирийский город Идлиб сообщается на сайте детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Директор фонда Энтони Лэйк назвал авиаудар «самым ужасным» с начала сирийского конфликта, в котором пострадали учебные заведения.

«Это трагедия. Это возмутительно. Если это было сделано преднамеренно, то это является военным преступлением», — заявил Лэйк.

Правозащитники, близкие к оппозиционным войскам, которые контролируют провинцию Идлиб, считают, что ответственность лежит на России.

Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин заявил, что происшедшее ужасно.

«Проще всего сказать, что это не мы. Но я ответственный человек, надо подождать, что по этому поводу скажет наше министерство обороны», — подчеркнул он.