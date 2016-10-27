В Италии произошло второе землетрясение за сутки

Геологическая служба США зафиксировала еще один подземный толчок — второе землетрясение за сутки, на сей раз магнитудой 6,0 — в 68 километрах от города Перуджа в Центральной Италии.

Землетрясение произошло в 22:18 по московскому времени, длилось 20 секунд и ощущалось даже в центре Рима.

Напомним, накануне вечером, 26 октября, поступило сообщение о землетрясении магнитудой 5,5 с эпицентром на глубине 10 километров в центральной части Италии.

Информации о жертвах и разрушениях нет до сих пор, однако известно о множественных обрывах линий электропередачи и обесточивании ряда районов.

Местные жители, ощутив подземные толчки, в панике покинули дома, опасаясь разрушений.