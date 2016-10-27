В Японии умер столетний дядя императора

В Японии на 101-м году жизни скончался старейший член императорской семьи Японии принц Микаса, брат отца императора Акихито. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Управления императорского дворца.

Во время Второй мировой войны он служил в кавалерии и принимал участие в военных действиях в оккупированном Китае.

Принц увлекался древней историей, преподавал в университетах, и был почетным президентом японско-турецкого культурного центра.

Принц Микаса был пятым в очереди претендентов на императорский трон японской династии.

Агентство сообщает, что его смерть послужила возобновлением дискуссии о престолонаследовании женщинами в условиях старения и сокращения императорской семьи. Вступление на трон женщины стало бы не меньшим нарушением 2600-летних традиций, чем недавние слухи о возможном отречении от престола действующего императора Акихито. Ему исполнилось 82 года.