МИД РФ назвал нелепыми заявления о планах «Адмирала Кузнецова» бомбить Алеппо

Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин заявил, что у НАТО нет оснований для беспокойства в связи с тем, что корабельная авианосная группа РФ продвигается в Средиземном море. При этом глава департамента назвал нелепыми заявления Альянса о возможном участии группы в боевых действиях в Алеппо. Об этом пишет агентство РИА Новости.

«Обеспокоенность ни на чем не основана, поскольку уже девятый день наших самолетов нет и близко к Алеппо. Оснований никаких нет. Группировка кораблей идет в Средиземном море. Наши корабли всегда были и раньше в Средиземном море. Зачем строить такие туманные предположения и на их основании делать какие-то политические рекомендации? Это, конечно, нелепо», — подчеркнул Келин.

Напомним, что 25 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о беспокойстве из-за того, что корабельная авианосная группа РФ, включая крейсер «Адмирал Кузнецов» «может быть использована как база для новых ударов по Алеппо».

В Минобороны России сообщали, что авианосцы направляются на северо-восток Атлантики и Средиземного моря с целью «обеспечить военно-морское присутствие в оперативно важных районах мирового океана».