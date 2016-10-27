Керри заявил о едином мнении по санкциям против России в США и ЕС

Госсекретарь США Джон Керри на Чикагском совете по международным отношениям заявил, что якобы имевшие место попытки Москвы повлиять на американские президентские выборы убедили Евросоюз в необходимости сохранения санкций против России. Запись выступления Керри приводится на официальном сайте Госдепартамента.

Керри сообщил, что ЕС и США чувствуют общность целей.

«США и ЕС продолжают сохранять жесткие экономические санкции против России из-за ее агрессии на Украине. И наше единство еще более укрепилось в связи с попытками вмешаться в функционирование нашей демократической системы», — заявил он.

Попытками влияния на политику США Керри, видимо, считает действия хакеров, которые, якобы по указке России, регулярно публикуют документы, имеющие отношение к грядущим выборам в США.