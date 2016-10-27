В Карачаево-Черкесии застрелен председатель районного суда

В Карачаево-Черкесской республике (КЧР) неизвестный застрелил председателя районного суда, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета РФ (СКР).

Убийство произошло в селе Первомайское 27 октября около 11:30. По информации следователей, судья Руслан Боташев вышел из магазина «Надежда», сел за руль своего автомобиля, после чего к нему подошел мужчина и через окно выстрелил четыре раза. Затем убийца отошел от автомобиля, но сразу вернулся и произвел еще один выстрел. В СКР уточнили, что киллер был вооружен нарезным оружием.

Руслан Боташев возглавлял суд Малокарачаевского района с 1997 года. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность нападавшего.